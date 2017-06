«Dopo neanche un mese dal vaccino ha smesso di chiamare mamma, di chiamare papà, ha smesso di guardarmi negli occhi». Dolores ci tiene a precisarlo. Il suo bambino ha fatto l’esavalente Infanrix hexa ma lei non è contro i vaccini. E si chiede perché. Perché il suo Leonardo è affetto da autismo. Non esiste correlazione tra vaccini e autismo. Lo ha più volte dimostrato la comunità scientifica. «Io sto tirando fuori mio figlio da questa situazione, lo Stato non mi aiuta», ha spiegato. «Lei, specifica, parla da «casalinga e mamma». Ha segnalato la reazione avversa. Non vuole vaccinare più. «Sono disposta a trasferirmi all’estero, dove non c’è obbligo vaccinale».

