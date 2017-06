«Cercasi marito intelligente»: il numero di telefono è la soluzione di un problema matematico

Annunci matrimoniali, lo stai facendo nel modo giusto. Da qualche giorno è comparso sui social un simpatico volantino, affisso in giro per l’Italia. La ragazza in questione cerca un «marito intelligente» e per testare la dote del pretendente ha nascosto il suo numero di telefono dietro a un complicatissimo problema di matematica.

IL POST DI SELVAGGIA LUCARELLI SULL’ANNUNCIO

L’idea brillante è stata condivisa anche da Selvaggia Lucarelli sulla sua pagina Facebook. La nota opinionista e blogger ha scritto: «Se avete la soluzione passatemela sotto al banco che la chiamo per dirle ′Sei ‘na grande′».

I commenti dei followers della Lucarelli hanno condiviso la sua ironia. Qualcuno ha anche affermato di conoscere la soluzione, ma di non aver ancora telefonato perché nel volantino non è specificato un orario in cui la ragazza in cerca di marito possa essere disturbata.

Altri sollevano un dubbio: perché la scelta è stata orientata verso le menti matematiche? Ragazzi ugualmente intelligenti, ma versati in materie umanistiche, sembrerebbero infatti essere esclusi dal novero dei pretendenti.

(FOTO da profilo Facebook di Selvaggia Lucarelli)