Un terrorista ha filmato l’attacco in Parlamento a Teheran | VIDEO

L’Isis ha pubblicato attraverso la sua agenzia di stampa Amaq un video con le immagini dell’attacco al palazzo del Parlamento di Teheran. Le immagini, riferisce Site, apparentemente riprese dagli stessi aggressori, mostrano momenti della situazione all’interno dell’edificio, con un il corpo senza vita di una persona in un ufficio e un uomo armato che cammina vicino al cadavere. La vittima è stesa a terra, probabilmente già senza vita, e riceve una raffica di colpi. Queste immagini danno un’ulteriore testimonianza del fatto che il commando, stavolta, non ha risparmiato neanche chi giaceva immobile, a terra.

«Credete che ce ne andremo? Pensate che siamo finiti? Non è così. Rimarremo per sempre, se Dio vorrà», urlano i terroristi durante la clip di pochi secondi.

+++ ATTENZIONE. LE IMMAGINI CHE SEGUONO POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITA’ +++