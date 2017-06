Sparatoria a Parigi: video fake gira sui social ma si tratta di World War Z | VIDEO

Parigi: mentre chi era bloccato dentro Notre Dame invitava a non diffondere false news su Twitter giravano già video bufala dell’attacco.

Ecco qui un esempio:

OH MY GOD @MarkCollyerReal something bad happening outside my #NotreDame villa window pray for us pic.twitter.com/KwATw1Dcei — MikeC (@mikethecraigy) 6 giugno 2017

Ma è davvero Parigi? No, per fortuna.

Si tratta di una scena di World War Z, precisamente Philadelphia sotto un attacco zombie.

Qualcuno lo ricorda all’utente in questione sottolineando come quella clip, in queste circostanze, non sia il massimo da diffondere. Le immagini sono un dietro le quinte del film con Brad Pitt.

Già. Si tratta di un fake. Nella realtà Brad Pitt non è incluso ed è molto, molto peggio di una apocalisse zombie.