L’idiozia non ha confini. Gira su WhatsApp un numero che appartiene a una cooperativa di Bologna.

*Attenzione* Non rispondete se vi chiama il numero 0516041111, è della Blue Whale. *Fate girare*

BLUE WHALE NUMERO E LA CATENA DELLA FAKE NEWS

Si tratta ovviamente di una bufala, come segnala David Puente sul suo sito. Wired ha contattato i malcapitati coinvolti. Il numero 0516041111 appartiene a una sede legale di Coop Alleanza 3.0, e in particolare all’esercizio commerciale di Villanova di Castenaso, in provincia di Bologna.

Interpellati questa mattina da Wired, gli addetti al call center dell’ufficio di Villanova di Castenaso hanno raccontato che “le telefonate dei genitori preoccupati per i propri figli arrivano ormai da una settimana, a un ritmo di 300-400 chiamate al giorno“. Solitamente chi telefona non sa che il numero è quello di un esercizio commerciale “e dall’altro capo del telefono viene detto di tutto, dalle offese alle minacce”. Anche se nessuno finora si è presentato di persona agli uffici, gli impiegati hanno confermato che è già stata sporta denuncia ai Carabinieri.

Un allarmismo che rischia di creare il solito caos e non pochi problemi all’attività bolognese. Se ricevete questo messaggio smentite l’informazione ricevuta al mittente.

(Foto copertina da DavidPuente.it)