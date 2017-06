L’Italia sperimentale di Gian Piero Ventura vince 8-0 contro San Marino. E la rete esulta: non tanto per quello che potrebbe sembrare un successo scontato, quanto per la «vendetta» consumata contro la Repubblica del Titano per la polemica sul voto a Francesco Gabbani nel corso dell’Eurovision Song Contest. In quell’occasione, infatti, la giuria sammarinese attribuì solo 3 punti su 12 a Occidentali’s Karma, contribuendo in negativo al sesto posto finale della canzone vincitrice del Festival di Sanremo.

Ieri, gli azzurri hanno surclassato gli avversari con quattro gol per tempo e sui social network è partita una vera e propria gara al commento più divertente sull’episodio. Tra le proposte di sostituzione dell’Inno di Mameli con il ritornello della canzone di Gabbani e pagine fake di Wikipedia con il ricordo del 31 maggio come «giornata della vendetta per lo sgarro dell’Eurovision», Twitter è stato inondato di messaggi di sfottò nei confronti di San Marino.

I COMMENTI SU ITALIA-SAN MARINO GABBANI

LE GIF SU ITALIA-SAN MARINO GABBANI

Capitolo a parte per le GIF. Le immagini animate con le varie espressioni di Gabbani e i riferimenti alla vittoria contro San Marino fanno davvero sbellicare dalle risate. Il cantante italiano, infatti, si presta benissimo a questo tipo di esercizio, perché la sua mimica è sempre stata molto eloquente.

#ItaliaSanMarino San Marino ha preso 8 polpette.Ne doveva prendere 12, come i punti che non ci hanno dato all’Eurovision. Gabbani vi saluta. pic.twitter.com/b9KJ7n9z0w — IsaSKINNYGIRL (@Isabell57293618) 31 maggio 2017

Bravi ragazzi, continuate così che Gabbani è sempre più contento!! #ItaliaSanMarino #escita pic.twitter.com/NT9xUQRlo9 — Roberta DG (@Roberta8825) 31 maggio 2017

La vendetta, insomma, è un piatto che va consumato freddo. Ed è questione di karma. Occidentali’s karma.