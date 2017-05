Una maxi rissa ha concluso un matrimonio svoltosi nello scorso settimana in provincia di Piacenza. A Pontenure alcuni invitati alle nozze si sono picchiati in modo selvaggio con alcuni gestori del locale dove si festeggiava il matrimonio dei loro amici. La rissa, prolungata e violenta, come si vede in questo video tratto da Facebook – l’episodio è stato appositamente filmato e poi condiviso su Facebook – si è conclusa con la denuncia di sei persone da parte dei carabinieri, per rissa aggravata e lesioni.

IL VIDEO DELLA RISSA AL MATRIMONIO DI PONTENURE

A quanto scrive Il Piacenza, la rissa sarebbe stata provocato dal comportamento, molto sopra le righe, di due invitati presenti al matrimonio che si svolgeva presso l‘Hotel Villa Giarona. Il gestore del locale si sarebbe alterato per uno spogliarello goliardico effettuato da uno degli invitati, che ha indossato un costume molto spinto per suscitare maggior ilarità. A quanto si capisce sono volati insulti sempre più pesanti, e quando il matrimonio si stava per concludere, verso sera, è scattata la rissa e vera e propria. Vi hanno partecipato almeno 6 persone, denunciate, quattro invitati e due persone del locale, che come si vede nel video si sono picchiati in modo selvaggio ai bordi della piscina. Bestemmie, offese, calci e pugni, tutto ripreso da uno smartphone. La rissa è avvenuta quando il grosso degli invitati al matrimonio era già andato via.