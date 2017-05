Il Partito Democratico ha diffuso attraverso il suo profilo ufficiale su Facebook un meme vicino a una bufala, oppure a una fake news, vista la parzialità della traduzione proposta. Il PD ha ripreso infatti un articolo del New York Times sull’addio di Francesco Totti alla Roma. In questo pezzo la malinconia per l’abbandono del giocatore simbolo della squadra giallorossa è aumentata dal forte declino della capitale. La traduzione del Partito Democratico è però fin troppo parziale, visto che è rimosso un passaggio severo che sottolinea come la situazione a Roma peggiori da almeno un decennio. Un periodo di tempo in cui Roma è stata amministrata dal Partito Democratico: quasi 3 anni di giunta Marino, a cui si potrebbero aggiungere anche i 2 di Veltroni, considerando il lasso temporale indicato nel pezzo del New York Times. Ecco come traduce il PD

L’addio di Totti è un altro colpo durissimo ad una città già messa al tappeto e finita in una buca piena di immondizia. L’economia arranca, c’è emorragia di posti di lavoro e il nome del sindaco è diventato lo zimbello nazionale, emblema del disastro urbano.

Il passaggio della versione originale del New York Times è questo.

Totti’s final game on Sunday, after a quarter century with Roma that has made him the most celebrated and beloved player in the club’s history, was a kick in the stomach to a city already knocked to the ground and then rolled into a pothole filled with trash. The past decade or so has not been kind to Rome. Garbage piles up in the piazzas. The parks look like littered Iowa cornfields. The city’s sputtering economy hemorrhages jobs, and the mayor’s name has become a national byword for urban disaster.

Il PD ha rimosso questa frase che indicava anche la formazione di Renzi come tra i responsabili della situazione di Roma. L’ultimo decennio, circa, non è stato positivo per Roma. Anche la traduzione di zimbello è un po’ forzata, visto che sarebbe stato preferibile utilizzare una parola come sinonimo per byword. Il New York Times rimarca come ora il sindaco di Roma sia un ruolo diventato sinonimo per una città in grandi difficoltà, legandolo agli ultimi dieci anni almeno di amministrazione. La critica a Virginia Raggi è senza’altro molto dura, vista la sua incapacità di riportare la capitale in condizioni migliori, ma l’atto di accusa è più complessivo e non solo indirizzato al M5S come da traduzione del PD. In passato un deputato del PD, Giampaolo Galli, aveva attaccato il blog di Grillo per aver omesso o tradotto male alcuni passaggi critici sul M5S di un articolo del Financial Times, parlando di bufala come fatto poi dal Partito Democratico. Ci pare che sulla traduzione del New York Time l’operazione sia sostanzialmente la medesima.