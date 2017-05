La Serie A diventa ufficialmente uno spezzatino: dal 2017/2018 otto fasce orarie per le partite

La tomba del calcio nostalgico, quello che si giocava tutto nel pomeriggio di domenica. E – c’è da scommetterci – sarà la tomba anche di molte relazioni coniugali o extra coniugali. La Serie A diventa ufficialmente uno spezzatino e seguirla in televisione sarà sempre più impegnativo. Tutto in nome dei diritti per la trasmissione delle partite e dei classici motivi di auditel.

LA NUOVA SERIE A SPEZZATINO

Dalla stagione 2017/2018 (la prossima), la giornata di Serie A si distribuirà lungo otto – avete capito bene – fasce orarie diverse, divise in tre giorni settimanali. Ci sarà spazio per un lungo aperitivo calcistico il sabato, con match alle 15, alle 18 e alle 20,30. La domenica si assisterà a una vera e propria maratona con il lunch match delle 12.30, tre incontri alle 15.00, una partita alle 18 e il posticipo serale delle 20.30. Infine, seguendo una prassi diffusa sempre più negli ultimi campionati, verrà aperta anche una finestra serale il lunedì, con l’ultima partita del turno giocata alle 20.30. Dulcis in fundo, insomma.

Anche i turni infrasettimanali verranno interessati dalle modifiche. Se prima si tendeva a concentrare le partite il mercoledì sera (ultimamente c’era già stata più di una eccezione), ora le partite di Serie A verranno spalmate ancora una volta su tre giorni: un match il martedì, uno il mercoledì alle 19, sei il mercoledì alle 21 e due il giovedì (19 e 21).

Unica eccezione, i match «caldi» di agosto e di giugno, a inizio e fine campionato. A causa delle esigenze meteorologiche, si giocheranno due partite il sabato sera (19 e 21) e sette partite la domenica (una alle 19 e sei alle 20.30).

PARTITE DEI TURNI NORMALI DI CAMPIONATO

Sabato ore 15:00 una partita

Sabato ore 18:00 una partita

Sabato ore 20:30 una partita

Domenica ore 12:30 una partita

Domenica ore 15:00 tre partite

Domenica ore 18:00 una partita

Domenica ore 20:30 una partita

Lunedì ore 20:30 una partita

TURNI INFRASETTIMANALI

Martedì ore 21:00 una partita

Mercoledì ore 19:00 una partita

Mercoledì ore 21:00 sei partite

Giovedì ore 19:00 una partita

Giovedì ore 21:00 una partita

PARTITE GIOCATE A GIUGNO O AD AGOSTO

Sabato ore 18:00 una partita

Sabato ore 20:30 una partita

Domenica ore 19:00 una partita

Domenica ore 20:30 sei partite