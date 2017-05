Maiali morti o agonizzanti: a Cremona un allevamento degli orrori | FOTO

Maiali morti o agonizzanti, malati, costretti a vivere nella sporcizia, tra feci e urine. È il terribile scenario emerso con un’investigazione in un allevamento di suini in provincia di Cremona, segnalato come fornitore del Consorzio del Prosciutto di Parma. Le foto di quanto scoperto all’interno della struttura sono state diffuse dall’associazione animalista Lav Lega anti vivisezione. Sei giorni fa era già stato diffuso un video.

MAIALI MORTI O AGONIZZANTI, LE FOTO DELL’ALLEVAMENTO DEGLI ORRORI

Nelle immagini spuntano maiali senza vita da alcuni giorni, altri ammassati che mordono le sbarre dei loro box, altri con ascessi o tumori non curati, altri rinchiusi insieme al cibo che mangiano o alle loro stesse feci ed urine, in condizioni di stress incredibili. «Raramente si sono viste immagini di così tanta crudeltà e violenza – si legge sulla pagina Facebook del team investigativo Free John Doe, nelle didascalie che accompagnano le foto -. Per questo motivo abbiamo deciso di diffonderle, perché più persone possibili possano vedere cosa accade in diversi allevamenti certificati come fornitori di alimenti considerati il vanto del ‘Made In Italy’». Il team Free John Doe si occupa di indagini e salvataggi di animali grazie all’utilizzo di attrezzatura tecnica specifica e all’impegno di un nucleo attivo e adeguatamente formato.

(Foto Lav dalla pagina Facebook di ‘Free John Doe’)