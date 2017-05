«Nina non è capolista ma è nostra candidata alle elezioni nazionali». Simone Di Stefano, vicepresidente di CasaPound, chiarisce a Giornalettismo la candidatura di Nina Moric annunciata su Oggi. «Capolista - spiega - può lasciare intendere che sia indicata alla presidenza del Consiglio. Nina Moric sarà una delle persone candidate nella nostra lista, se prenderà i suoi voti entrerà in Parlamento con CasaPound».

DI STEFANO: «NINA MORIC UNA VOCE SINCERA»

«Però – aggiunge a Giornalettismo Di Stefano – il candidato presidente del Consiglio sono io, non Nina Moric». L’ex modella croata è una carta molto importante per il partito nazionalista. «Nina – ha aggiunto Di Stefano – è una persona libera che parla con sincerità sui temi dell’immigrazione e della politica. Una voce sincera, quello è il suo valore aggiunto. Essendo legata al mondo dello spettacolo ha una ampia visibilità e può far conoscere CasaPound a più persone possibili. Sfaterei il pregiudizio di modella – zero cervello. Come se una donna bella non avesse cervello. Abbandoniamo i pregiudizi». E lo slogan lanciato da Nina “L’Italia agli italiani” convince Di Stefano? «Slogan come ‘l’Italia agli italiani’ o Prima gli italiani’ li abbiamo prima coniati noi, ora li usa Salvini. Sì, è il nostro slogan». «Poi – ha concluso Di Stefano – vi domanderete ‘Ma Nina Moric è croata’ Nina Moric è cittadina italiana e ha acquisito questa cittadinanza perché ha sposato un cittadino italiano. È mamma di tre bambini italiani per noi è italiana a tutti gli effetti».