AAA cercasi «accarezzatore» di gattini. Vi pagano anche

Gattini, gattini ovunque. Un veterinario di Dublino sarebbe disposto a pagarvi per accarezzarli tutto il giorno. Il sogno di ogni amante degli animali potrebbe concretizzarsi nella clinica Just Cats: i responsabili hanno già messo in rete – e non solo – gli annunci di lavoro. E qualcuno ha già sottolineato come questa potrebbe candidarsi a pieno titolo nella corsa a occupazione migliore del mondo.

La nuova figura professionale serve ai dottori della clinica per calmare i felini più agitati durante i loro interventi o le loro visite. Ma non pensate che ottenere questo lavoro sia semplice: occorre, infatti, possedere una serie di requisiti fondamentali.

L’ANNUNCIO DI LAVORO PER ACCAREZZATORE GATTINI

Primo fra tutti, quello di essere predisposti alla «gattitudine» (cattitude, in inglese, qualsiasi cosa voglia dire). Inoltre, bisogna essere in grado di percepire l’umore dell’animale a seconda delle carezze ricevute (e delle sue fusa) e bisogna possedere – e qui viene il bello – una sorta di certificazione riconosciuta dall’ordine dei veterinari irlandese.

Avete voglia di mollare tutto e trasferirvi nell’isola verde ad accarezzare gattini? Bene, prima di partire alla cieca, vi conviene inviare il vostro curriculum all’indirizzo mail miaow@justcats.ie. E sperare che la vostra «gattitudine» sia abbastanza convincente.

(FOTO da profilo Facebook di JustCats)