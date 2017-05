Morto l’ex arbitro Stefano Farina: aveva 54 anni

Un fulmine a ciel sereno. L’ex arbitro di serie A Stefano Farina, 54 anni, si è spento improvvisamente questa mattina. La notizia è stata comunicata ufficialmente sul sito dell’Associazione Italiana Arbitri, dove si registra il cordoglio del presidente Marcello Nicchi e di tutti i membri del direttivo, oltre a quello di tutta la categoria arbitrale.

LA CARRIERA DI STEFANO FARINA

Farina stava ricoprendo un ruolo fondamentale tra gli arbitri italiani, responsabile della CAN della Serie B. Proveniente dalla sezione di Novi Ligure, l’ex arbitro aveva fischiato per 236 volte in serie A, a partire dal 1995. Nella sua carriera aveva diretto due finali di Supercoppa Italiana e la finale di Supercoppa Europea del 2006. L’ultima partita arbitrata risale al 2009, quando ha interrotto la sua carriera per sopraggiunti limiti d’età.

Farina è stato uno degli arbitri storici del nostro calcio. Nella sua carriera, oltre ai brillanti traguardi professionali, anche episodi cruciali che hanno caratterizzato gli ultimi anni della nostra Serie A. Il 2 febbraio 2007, ad esempio, ha arbitrato la tragica partita di Serie A Catania-Palermo, che Farina sospese per 40 minuti per lancio di fumogeni e petardi da parte dei tifosi, ai quali ha fatto seguito il lancio di lacrimogeni da parte della polizia, e al termine della quale muore tra gli scontri all’esterno dello Stadio Angelo Massimino il poliziotto Filippo Raciti.

(FOTO: ANSA / MASSIMO PERCOSSI)