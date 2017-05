Melania Trump rifiuta la mano di Donald | VIDEO

Sta diventando virale sui social una scenetta tra Melania Trump e il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Lui prova ad allungare la mano verso lei, appena scesi dall’Air Force One a Tel Aviv. Lei non sembra apprezzare il gesto.

guarda il video:

Non è la prima volta che la First Lady diventa, a suo modo, virale. Molti ricorderanno la sua faccia durante una celebrazione per la Casa Bianca.

Non molto tempo fa la First Lady mise un like a un tweet molto critico nei confronti del presidente degli Stati Uniti d’America. Una gaffe, sicuramente. Come anche questa: direttamente da Tel Aviv.