Gazebo è andata in onda senza le luci in studio per alcuni secondi a causa del blackout che ha colpito diverse zone di Roma. Il nubifragio di ieri sera ha provocato tra le altre cose anche l’interruzione del programma condotto da Diego Banchi. Ecco il momento in cui è arrivato il blackout nello studio di Gazebo, di cui ieri sera è stata trasmessa l’ultima puntata stagionale.

Il momento blackout in diretta durante #Gazebo. pic.twitter.com/3MsrutzSFt — LALLERO (@SeeLallero) 19 maggio 2017

Gazebo è stata sospesa per un breve lasso temporale a causa del blackout. Dopo che si erano spente le luci nella studio di via Teulada Diego Bianchi ha scherzato tra le risate del pubblico, prima che la rete decidesse di mandare in onda la pubblicità. Lo stacco promozionale è servito per risolvere il problema tecnico, e dopo poco Gazebo è tornata in onda, concludendosi normalmente. Il guasto ha suscitato diffusa curiosità sui social media, anche in ragione delle ultime polemiche politiche riguardanti il programma di Diego Bianchi. Il partito di Alfano non ha voluto concedere l’accredito per una conferenza stampa a Gazebo, ennesimo episodio di tensione tra Area popolare e il programma, che ha punto spesso questa formazione politica nella sua satira politica.