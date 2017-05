Volare di Fabio Rovazzi ha generato una grande attenzione sui social media. Da tempo Youtube è diventata una delle principali fonti con cui gli appassionati di musica ascoltano i brani online, e sul social media di Google la nuova canzone del videomaker di Fedez è piaciuta subito molto. Su Youtube Volare ha già totalizzato circa 2 milioni e mezzo di visualizzazioni in neppure 24 ore, ed è di gran lungo il primo video nella graduatoria delle #tendenze.

Anche sulla pagina Facebook di Fabio Rovazzi si registra un forte apprezzamento. Su iTunes Volare è la seconda canzone più scaricata della settimana, nonostante sia uscita sola ieri.Su Spotify i dati degli ascolti di ieri non sono ancora disponibili, ma visto quanto è stata vista su Youtube è presumibile che sia stato il brano più cercato tra quelli offerti in streaming. Volare è la terza canzone di Fabio Rovazzi. La prima, Andiamo a comandare, è stata un successo clamoroso, che ha trasformato il videomaker di Fedez in uno dei cantanti più seguiti dal pubblico giovanile. Il secondo brano, Tutto molto interessante, ha confermato il successo di Rovazzi, anche se ha generato, comprensibilmente, un grado di attenzione leggermente inferiore.

ROVAZZI, I PROTAGONISTI DEL VIDEO DI VOLARE

In Volare c’è un featuring di Gianni Morandi, che nel video viene rapito perché Rovazzi deve trovare un collaboratore che non possa essere odiato. Il nuovo brano è in linea con le produzioni precedenti del cantante milanese, un pop leggero, con una solida produzione elettronica, e taglio molto ironico del testo. Nel video di Volare sono presenti molti personaggi famosi. Si inizia da Maccio Capotonda, c’è ovviamente Gianni Morandi con sua moglie, l’attore Salvatore Esposito, e Javier Zanetti. Sono presenti anche diverse celebrità del web, come il motociclista William Solo , il bimbo di Saluta Andonio Marco Morrone e Frank Matao.