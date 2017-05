Fiorello svela la prossima giuria di X Factor

Ultima puntata con il botto per Edicola Fiore prima della pausa estiva. La trasmissione del mattino condotta da Fiorello e da Stefano Meloccaro è andata in onda per l’ultima volta quest’anno e ha lasciato il proprio pubblico con delle vere e proprie dichiarazioni esclusive, tutte targate Sky.

Il duo più brillante della televisione, infatti, ha fornito alcune informazioni sulla prossima edizione di X Factor, il talent show in onda sulla tv satellitare e, tra il tono serio e quello scherzoso che contraddistingue da sempre Fiorello, sulla prossima stagione di Gomorra.

ANTICIPAZIONI X FACTOR: I NUOVI GIUDICI

Ecco allora i nomi della prossima giuria di X Factor. Saranno sempre quattro i giudici che saranno seduti tra il pubblico e il palco e che avranno il compito di individuare i nuovi talenti della musica italiana. C’è un grande ritorno, quello di Mara Maionchi, reduce anche dal grande successo – in termini di gradimento del pubblico – di Celebrity Masterchef. Per lei è la prima volta dopo il 2010: la Maionchi è stata una dei pionieri delle prime quattro edizioni del programma (dal 2008 al 2010, appunto), quando ancora veniva trasmesso dalla Rai.

Poi si registra il debutto di Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, cantautrice e scrittrice che ha pubblicato recentemente il suo terzo album, Nel caos di stanze stupefacenti, che sta ottenendo un ottimo successo di pubblico.

Infine, due conferme: Manuel Agnelli e il marchio di fabbrica Fedez rappresenteranno la «vecchia guardia» del programma, rispetto alla stagione precedente. L’anticipazione è stata data da Fiorello nel corso di Edicola Fiore, ma i nomi verranno ufficializzati oggi alle 13.20, in diretta su Sky Uno e su Tv8.

(FOTO: ANSA / ufficio stampa)