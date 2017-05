Scappano senza pagare il conto. Ristoratore mette le foto dei furbetti su Facebook

Una buonissima cena di pesco crudo e golosità salentine, accompagnate da un buon vino bianco, gratis. Una coppia è scappata a gambe levate dal Riccio di Santa Maria al Bagno (Nardò) senza pagare il conto. Le telecamere del locale però hanno inquadrato i furbetti così il ristoratore ha deciso di lanciare un appello su Facebook, per individuarli.

Riporta Repubblica Bari:

“Voglio mettere in guardia altri ristoratori e operatori turistici salentini – ha spiegato De Razza – L’amarezza più grande non è per il conto non pagato ma per il comportamento vergognoso di queste persone”. Che, evidentemente, avevano premeditato di cenare a sbafo. Martedì 16 maggio, scelto il ristorante, a pochi metri dalla spiaggetta di Santa Maria al Bagno, hanno ordinato una serie di piatti a base di pesce e una bottiglia di vino salentino.

“Tre o quattro volte si sono alzati per fumare – ha raccontato il titolare – lasciando la borsa della donna sulla sedia, come fanno spesso molti clienti”. L’ultima volta che i due si sono spostati, con sigarette e accendino in mano, però, hanno avuto cura di prendere anche la borsetta e di fuggire via in tutta fretta. Al gestore del Riccio sono bastati pochi minuti per sospettare che la pausa-sigaretta fosse più lunga del dovuto e una rapida occhiata davanti al ristorante ha trasformato le sue ipotesi in certezze.