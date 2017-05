Giocatori del Chievo suonano una canzone (inedita) per Francesco Totti | VIDEO

Di omaggi Francesco Totti ne riceverà tanti quando giocherà la sua ultima partita in Serie A. Ma uno come questo gli ricapiterà difficilmente. Tre giocatori del Chievo Verona, prossimo avversario della Roma in campionato, hanno dedicato una canzone inedita al capitano, definendolo «gladiatore eterno, simbolo perfetto». Loro sono Lucas Castro (che ha pubblicato il tutto sul suo profilo Instagram), Nicolas Spolli e Mariano Izco e suonano chitarra, percussioni e diamonica.

Questa canzone è dedicata a un mito del calcio, che va al di là di ogni bandiera! @officialasroma @officialtotti10 @acchievoverona @mariano13izco @nicospolli2 #francesco #totti #10 Un post condiviso da lucas castro (@castrolucas19) in data: 17 Mag 2017 alle ore 10:56 PDT

La canzone ha le sonorità tipiche del Sud America ed è un brano molto curato. I giocatori del Chievo, insomma, hanno un futuro assicurato anche come boy band. Intanto, continua il dibattito sul futuro del numero 10 della Roma. Dagli Stati Uniti è sempre più insistente la voce che l’anno prossimo Totti potrebbe giocare nella squadra di calcio del Miami, allenata da Alessandro Nesta.

(FOTO da YouTube)