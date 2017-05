Big Bang Theory: com’era Sheldon da piccolo? Ce lo racconta una nuova serie tv | VIDEO

Era già stata annunciata, ma adesso c’è anche un trailer ufficiale. The Young Sheldon è il prequel di Big Bang Theory che verrà mandato in onda dalla CBS tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018. La vicenda racconta l’infanzia di Sheldon Cooper, protagonista incontrastato della popolare serie tv americana sui nerd, da sempre sinonimo di ascolti stellari e che ha avuto un grande successo anche in Italia.

GUARDA IL TRAILER DI THE YOUNG SHELDON

Il giovane Sheldon ha nove anni e verrà interpretato da Iain Armitage. A sottolineare le sue esuberanze ci sarà la voce narrante di Jim Parsons (che interpreta lo Sheldon adulto nella serie tv originale) e che sarà anche tra i produttori dello spin-off. The Young Sheldon darà un volto ad alcuni personaggi che in Big Bang Theory vengono solo nominati, oppure fanno una breve comparsa.

Tra questi, la mamma di Sheldon, Maria Cooper, che nel prequel verrà interpretata da Zoe Parry, o la sorella prodigio del bambino più intelligente del mondo, resa da una altrettanto giovane Raegan Revord. Nelle puntate della nuova serie tv Sheldon ha solo 9 anni ma già frequenta il liceo, mettendo in imbarazzo i compagni di classe e i docenti. Inoltre, dovrà fare i conti con il resto di una famiglia che non viaggia esattamente sulla sua stessa lunghezza d’onda.

Ogni leggenda ha un inizio. Il trailer inizia così: e se le premesse sono queste, il divertimento sarà senz’altro all’altezza della serie originale.

(FOTO da YouTube)