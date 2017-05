Blue Whale: locale con lo stesso nome viene scambiato per il gioco suicida. Piovono insulti

Sembra incredibile ma è vero. Un ottimo locale italiano, chiamato Balena Blu, sta ricevendo una raffica di critiche e recensioni negative sulla sua pagina Facebook perché la gente lo scambia per il celebre gioco conosciuto sui media che spingerebbe al suicidio di un sacco di adolescenti in Russia.

«Chiedo gentilmente alla gente che ci recensisce per il gioco di smetterla. Siamo un bar e le recensioni e la pubblicità le facciamo in modo sano non di certo sulla morte di un sacco di ragazzi. A chi ha commentato offendendoci posso solo perdonarvi per l’ignoranza e la mancanza di tatto che avete. Prima di recensire informatevi, ha commentato sconsolato lo staff de La Balena Blu wine & Food.

Quello che sta succedendo in queste ore è assurdo. Un sacco di persone recensiscono negativamente l’attività senza nemmeno conoscerla e scambiandola per il gioco suicida.

BLUE WHALE LOCALE RICEVE RECENSIONI NEGATIVE LA GENTE REPLICA CONTRO L’ANALFABETISMO DIGITALE

Ma, fortunatamente, c’è anche chi sostiene l’attività. «Vi voto per solidarietà perché in Italia ci sono solo sciocchi alla ricerca di qualsiasi cosa che si chiami Blue Whale», commenta Massimiliano. «Non sono mai stata in questo posto ma metto 5 stelle per solidarietà», aggiunge qualcun altro. Alla fine in tanti stanno replicando sostenendo il ristorante colpito, a suo modo, dal caso mediatico proveniente dalla Russia.