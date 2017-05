Tim Cup 2017, finale Juventus-Lazio: le probabili formazioni

Juventus-Lazio. Sono loro a giocarsi la finale di Coppa Italia 2017 il 17 maggio, presso lo Stadio Olimpico di Roma. Non ci sono alibi per nessuna delle due formazioni e l’imperativo categorico è vincere. I biancocelesti sono ben determinati a conquistare il primo trofeo della stagione, unico traguardo per cui sono ancora in corsa, dopo aver ottenuto la qualificazione all’Europa League. I bianconeri, invece, vogliono iniziare sin da oggi a posare il primo mattoncino dell’operazione triplete.

LO STATO DI FORMA DI JUVENTUS-LAZIO

Non un momento particolarmente brillante per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta in campionato contro la Roma per 3-1. Il doppio confronto di Champions League con il Monaco ha sottratto qualche energia alla Juventus che, però, adesso ha a disposizione tutti i suoi titolari per aggiungere alla propria bacheca la sua dodicesima Coppa Italia.

La Vecchia Signora scenderà in campo con il tridente titolare formato da un recuperato Mario Mandzukic, da Paulo Dybala e da Gonzalo Higuain. Risolto anche il rebus nel pacchetto difensivo, con Andrea Barzagli terzo difensore e Dani Alves esterno alto a centrocampo.

Risponde la Lazio di Simone Inzaghi, che ha come unico dubbio la presenza in campo di Marco Parolo che si è allenato con il gruppo nei giorni scorsi, ma che dovrebbe essere ormai pienamente recuperato. Difficile per il tecnico biancoceleste, infatti, provarsi del suo centrocampista. In difesa, ballottaggio tra Radu e Bastos, mentre in attacco Keita Balde dovrebbe avere la meglio dal primo minuto su Felipe Anderson.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-LAZIO, FINALE DI TIM CUP 2017

Juventus (3-4-2-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Marchisio, Lemina, Alex Sandro; Dybala; Higuain, Mandzukic.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Hoedt, De Vrij, Wallace; Basta, Milinkovic-Savic, Biglia, Parolo, Lulic; Felipe Anderson, Immobile.

