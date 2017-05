La strepitosa imitazione di Virginia Raffaele nei panni di Melania Trump | VIDEO

«Sono molto dispiaciuta per questo fatto increscioso, intendo dire per la terza guerra mondiale. Ho provato così tanto a parlare con mio marito Donald, ma era molto occupato con il parrucchiere. Non c’è nessuna terza guerra mondiale oggi, ma domani. Enjoy the show!». Una formidabile Virginia Raffaele imita Melania Trump dallo studio ovale della Casa Bianca.

guarda il video:

(video da Davide Maggio)

Virginia Raffaele vestirà i panni della first lady degli Stati Uniti d’America nel corso delle prossime puntate di «Facciamo che io ero» il primo one woman show in onda da domani alle 21.20 su Rai2.

«Non faccio satira politica – ha sottolineato Virginia Raffaele alla conferenza stampa di presentazione del programma -. Io faccio satira di costume e guarda caso, a volte, le due cose coincidono».