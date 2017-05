Donald Trump avrebbe chiesto all’allora capo dell’Fbi James Comey di chiudere l’indagine federale su Michael Flynn, in merito ai rapporti con la Russia di uno dei suoi consiglieri più fidati. Lo ha rivelato il New York Times, che ha ottenuto conferma di questa notizia da un documento scritto da Comey dopo un incontro col presidente. Trump avrebbe detto al capo dell’Fbi di lasciar perdere questa storia, un’allusione all’indagine su Michael Flynn, visto che l’Fbi stava indagando su una brava persona.

I hope you can see your way clear to letting this go, to letting Flynn go. He is a good guy. I hope you can let this go. Spero che lei sia d’accordo nel lasciar perdere questo, nel lasciar perdere Flynn. È una brava persona. Spero lei possa lasciar perdere