Fabio Rovazzi ha annunciato a Che tempo che fa la sua nuova canzone, la terza dopo i grandi successi di Andiamo a comandare e Tutto molto interessante. Il videomaker, diventato famosissimo grazie al brano d’esordio diventata la canzone dell’estate del 2016, pubblicherà il singolo Volare tra quattro giorni, venerdì 19 maggio. La grande novità di Volare sarà la partecipazione di Gianni Morandi. Uno dei cantanti italiani più popolari di sempre, che ha conquistato nuova popolarità grazie alla sua seguitissima pagina Facebook, canterà insieme a Rovazzi. Nella puntata di Che tempo che fa di ieri sera si è visto un frammento del video del nuovo brano, in cui è spiegato ironicamente perchè Morandi sarà al fianco del giovane videomaker di Fedez. Maccio Capotonda, all’inizio del filmato, spiega a Rovazzi che alla luce dell’odio generato dal suo successo ora deve fare un featuring con l’unica persona non odiabile al mondo, ovvero Gianni Morandi. Come anticipato dal giovane cantante a Fabio Fazio, la partecipazione di Morandi è piuttosto particolare

la novità è che è il mio primo featuring… ed è molto particolare. La cosa divertente è che non è un featuring classico ma lui è stato costretto a farlo e cercherà di scappare

Volare è molto attesa, visto il grande successo di pubblico riscontrato finora da Fabio Rovazzi. Andiamo a comandare è stata una delle canzoni italiane più ascoltate del 2016, conquistando ben 5 dischi di platino. Tutto molto interessante non è esplosa in modo così clamoroso, ma il doppio disco di platino finora conseguito indica come Rovazzi stia costruendo un largo seguito, in particolare tra i giovanissimi. La partecipazione di Gianni Morandi rende tutto ancora più interessante, e l’attesa per l’uscita di venerdì 19 maggio è ormai spasmodica.