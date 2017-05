Eurovision: la BBC “insulta” Gabbani. Rivolta sui social

Eurovision Song Contest 2017. Non è ancora chiaro come e perché ma la Bbc se la prende con il nostro Francesco Gabbani su Twitter. Lo bolla come ubriaco in un tweet scherzoso.Doveva essere una battuta. Non è piaciuta però a tantissime persone.

Non solo. Il canale ha proseguito ancora su Twitter, con dei cinguettii che dovevano esser divertenti (ma anche no). «Perché c’è un gorilla sul palco? Questo è l’#Eurovision delle persone!», scrivono dall’account verificato.

EUROVISION: BBC INSULTA GABBANI. LE REAZIONI

Gli italiani non ci stanno. «People like you here in Italy are called ROSICONI», commenta un utente. Un altro fa notare come la popolazione inglese non usi manco il bidet. Insomma, su Twitter scoppia la rivolta. «C’avete quei cosi degli One Direction e parlate», aggiunge un altro follower italiano. Qualche inglese prova a scusarsi a nome del canale. Qualcuno pensa che l’account sia stato hackerato. Gli inglesi della Bbc forse volevano fare del sano humor british, ma la cosa è finita malissimo.