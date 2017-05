Un nuovo murales è apparso nel centro della Capitale: Il Santo ed il Diavolo che si baciano. Il primo ha l’aureola ed il secondo con le corna, ma i profili sono inequivocabili: si tratta di Papa Francesco e del presidente Donald Trump. Un bacio appassionato sulla bocca ed un abbraccio, tipico di due innamorati, compare e pochi giorni dall’appuntamento tra i due Capi di Stato, fissato mercoledì 24 maggio alle ore 8.30 nel Palazzo apostolico. La prima volta del presidente Usa in Vaticano, complice la partecipazione dello stesso ai lavori del G7 di Taormina, in programma il 26 ed il 27 maggio.

GLI ALTRI MURALES DI PAPA FRANCESCO AL CENTRO DI ROMA

Lo scorso 19 Ottobre era comparso a pochi passi dalla Santa Sede un dipinto che destava curiosità ed interesse tra i residenti ed i passanti: nello stile del celebre Bansky veniva ritratto Papa Francesco sulla sommità di una scaletta mentre, al di sopra della finestra di un negozio, giocava a Tris ma non con i soliti cerchietti o crocette, bensì con il simbolo internazionale della pace. Ad affiancarlo c’era una guardia svizzera che faceva da ‘palo’ guardando all’angolo di Vicolo del Campanile. Un’opera d’arte rimossa in poche ore: stesso destino venne riservato al murales comparso all’inizio del pontificato di Jorge Mario Bergoglio di zona Borogo Pio, che lo ritraeva come una sorta di Superman.

(copertina via Twitter)