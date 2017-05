La bufala di Cosima Misseri uscita dal carcere | FOTO

Gira sui social una foto, destinata a diventare virale, dove una vigilessa viene scambiata per Cosima Misseri, condannata all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi. Ecco la didascalia a corredo della foto:

Concessa la libertà per i servizi sociali a Cosima Serrano, la zia di Avetrana che uccise la piccola nipote Sara Scazzi,con la complicità della figlia Sabrina Misseri….

Ed ecco la foto in questione:

Ovviamente non è vero nulla. Cosima è in carcere e i servizi sociali non prevedono comunque l’impiego nelle forze di polizia municipali.

Qualcuno però ci crede. Purtroppo.