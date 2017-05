Manlio di Stefano e la lista antisemita su Facebook. «Non modero i commenti»

Sulla bacheca del deputato M5S Manlio di Stefano, tra i commenti, rispuntano le liste antisemite stile Stormfront. Ma il grillino non cancella nulla.

MANLIO DI STEFANO E LA LISTA ANTISEMITA

La lista in questione si chiama: «Influenza sionista nei media italiani» e conta nomi e cognomi come Roberto Saviano, Paolo Mieli, Enrico Mentana, Gad Lerner.

Riporta il Corriere della Sera:

Il commento, postato sulla pagina Facebook di Di Stefano da Giancarlo Pezzano, riprende un elenco che già finì al centro delle polemiche, quella «lista di proscrizione» sulla quale la Procura, nel dicembre 2015, aprì un fascicolo per minacce e diffamazione, con l’aggravante dell’odio razziale. «Non modero i commenti, il dibattito è aperto sulla mia pagina Facebook», commenta il parlamentare, che ha avuto un ruolo di primo piano nella tesura del programma esteri del Movimento. Neanche se compaiono nomi e cognomi in una «black list»? «Chi scrive se ne assume la piena responsabilità». In ogni caso, non sarà cancellato: «Non cancello i commenti. Non lo faccio mai»

Solo dopo alcune polemiche sollevate in rete il deputato è intervenuto tra i commenti. «Giancarlo – ha detto Di Stefano – in questa pagina sei pregato di non fare liste di persone a te sgradite senza alcuna colpa reale. In questo pezzo si parla di azioni politiche dello Governo israeliano e dei rapporti col Governo italiano, non di altro».