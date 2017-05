La manifestazione anti-vaccini in difesa del medico radiato dall’Ordine

Le informazioni sui vaccini non è servita ad un cambio di passo a decine di attivisti no-vax. Sabato pomeriggio a Treviso si è tenuta una manifestazione in favore della libertà di vaccinazione. Molte famiglie con figli provenienti da diverse città del Nordest sono scese in piazza nella città veneta per esprimere solidarietà a Roberto Gava, il medico noto per le posizioni anti-vaccino e aperto alle medicine alternative due settimane fa radiato ad aprile dall’Ordine dei Medici di Treviso.

MANIFESTAZIONE ANTI-VACCINI A TREVISO

Diversi manifestanti portavano maschere con la foto del volto di Gava. «Libertà di scelta vaccinale e terapeutica», «Libertà di informazione» c’era scritto sugli striscioni issati dai manifestanti, assieme a cartelli con l’hashtag «#iostocongava».

(Foto di copertina da archivio Ansa via Facebook)