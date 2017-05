Tiziana Cantone si è suicidata. Ha deciso di farla finita non solo perché alcuni suoi video personali sono stati diffusi in rete ma anche per l’odio e tutto l’orrore che ha subito dopo che la sua vita è cambiata, per sempre. E nonostante sia morta, nonostante ci siano state delle indagini per individuare chi ha diffuso quei video dandoli in pasto alla rete, c’è chi non rispetta il suo nome, la sua vita e quella dei suoi cari.

IL PROFILO FACEBOOK CON LE FOTO DI TIZIANA CANTONE

In tanti in rete stanno segnalando un profilo Facebook che usa le foto della ragazza di Mugnano. Il profilo si chiama Elisabetta Fatale, è evidentemente finto e usa le foto della giovane suicida.

“Elisabetta” ha oltre mille amici. E molti commentano sotto le foto, ignorando (o forse no), la reale origine. «Ciao bellissima», scrive un utente. Sotto c’è chi aggiunge facendo ulteriori complimenti: «Che sorriso». Qualcuno invita a segnalare il profilo, un account che finora ha solo un post pubblico risalente al 23 aprile scorso. Quanto tempo impiegherà Facebook per cancellarlo?

