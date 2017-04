Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale di Milano dopo un incidente domestico. Secondo quanto risulta agli organi di stampa il leader di Forza Italia sarebbe caduto dopo esser inciampato in uno dei tappeti della sua casa di Portofino. Berlusconi si trovava in Liguria perché oggi avrebbe dovuto partecipare a un’iniziativa di Forza Italia in Toscana, nella vicina Pietrosanta. Il leader del partito di centrodestra era a cena coi figli, e dopo la caduta, che gli avrebbe provocato una perdita di sangue dal labbro destro superiore, è stato trasportato a Milano, dove è stato ricoverato presso la clinica La Madonnina. Una scelta di cautela, per passare la notte in osservazione visto che Silvio Berlusconi aveva battuto la testa. Nell’ospedale milanese l’ex presidente del Consiglio è stato medicato, e gli è stata suturata la ferita. Il suo medico personale ha comunque definito l’episodio una sciocchezza, ed è possibile che Silvio Berlusconi sia già dimesso oggi. Il ricovero sembra dunque molto diverso rispetto al problema cardiaco che aveva costretto il leader di Forza Italia a sottoporsi a un intervento chirurgico molto delicato, tanto che era stata detto dai medici come Berlusconi avesse rischiato di morire.

Foto copertina: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI