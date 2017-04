Gli strani commenti sulla foto di Antonio Razzi con le Miss

Alcuni giorni fa si sono svolte le premiazioni del concorso Miss Grand Prix fiction 2017, l’appuntamento di bellezza che ormai in maniera abituale si svolge nella location della città di Pescara e che in più edizioni ha visto come presidente della giuria il senatore Antonio Razzi. Le tre immagini pubblicate dal parlamentare forzista hanno fatto subito il giro del web e le interazioni del suo pubblico non si sono fatti attendere.

ANTONIO RAZZI MISS E UN PROFILO “FAKE”

I presunti commenti di risposta del noto politico hanno immediatamente generato dubbi sull’autenticità della provenienza e ben presto le medesime provocazioni lanciate a suo nome sono state smascherate: si tratta di un’account parallelo con la stessa foto, distinto solo da un semplice punto inserito nel nickname. Cliccando su di esso, infatti, nella descrizione si legge “secondo profilo” ma, oltre a non aver pubblicato nessun’immagine o contenuto, ha un seguito composto da soli diciannove utenti. Così il dubbio si soglie e sembra essere uno scherzo che stavolta non è possibile additare al simpatico parlamentare.