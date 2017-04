Fabrizio Corona ha avuto uno scontro verbale con Luigi Favoloso, il fidanzato della sua ex moglie Nina Moric, nell’udienza in tribunale per il processo in merito alle centinaia di migliaia di euro trovate nascoste nell’abitazione del fotografo. Favoloso era venuto al tribunale di Milano per essere ascoltato come testimone, ma in realtà i magistrati l’hanno lasciato andare senza porgli alcuna domanda. La Corte infatti non ha deciso se farlo testimoniare come teste puro, oppure far assistere Luigi Favoloso dai suoi avvocati. In questo caso si potrebbe avvalere della facoltà di non rispondere. La decisione di non far parlare il fidanzato di Nina Moric ha fatto arrabbiare Fabrizio Corona, che è letteralmente andato in escandescenza, urlando ad alta voce il suo dissenso. Corona ha esclamato ad alta voce come lui e suo figlio avessero il diritto a sentire la testimonianza di Favoloso, come chiedeva la sua difesa. Il fotografo teme che il fidanzato della sua ex moglie, Nina Moric, si possa avvalere della facoltà di non rispondere. La testimonianza di Favoloso potrebbe esser fondamentale, visto che è dall’esplosione della bomba carta che si sono avviate le indagini che hanno poi portato al ritrovamento degli 1,7 milioni di euro murati all’interno del controsoffitto dell’appartamento della sua storica collaboratrice, Francesca Persi, anche lei finita sotto processo. La prima parta del presunto tesoretto nascosto di Corona. Luigi Favoloso si è lamentato per l’aggressività di Fabrizio Corona, rimarcando di esser stato deluso dal suo comportamento. Il fidanzato di Nina Moric ha querelato l’ex marito della showgirl croata, insieme a Selvaggia Lucarelli, per le accuse nei suoi confronti in merito all’esplosione della bomba carta. Fabrizio Corona aveva detto che l’ordigno era stato fatto deflagrare da Favoloso per fargli perdere la custodia del figlio Carlos, avuto con Nina Moric. Accuse che Luigi Favoloso ha smentito. Per la prossima udienza verrà citata tra i testi anche l’ex compagna di Corona, Belén Rodriguez.