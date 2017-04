Juan Cuadrado ha fatto una gaffe sui suoi profili social media. Il giocatore colombiano ha infatti svelato la nuova maglia della Juventus, che lo sponsor tecnico Adidas ha già preparato per la prossima stagione 2017-2018. Juan Cuadrado aveva indossato questa maglia, che si caratterizza per l’assenza dello scudetto dal petto, in una foto che ha pubblicato su Instagram con la scritta “Pronti per domani fino alla fine forza Juventus” in vista della partita di questa sera con l’Atalanta a Bergamo. La società bianconera e gli sponsor hanno però spinto l’ala colombiana a rimuovere il post. La maglietta si contraddistingue per il nuovo simbolo della Juve, inserito sul petto al posto del tricolore simbolo di chi ha vinto il titolo di campione d’Italia. Juan Cuadrado è diventato grande protagonista della attuale stagione della Juve, grazie al nuovo modulo deciso dall’allenatore Massimiliano Allegri. Schierato stabilmente sulla fascia destra nel trio offensivo con Dybala e Mandzukic di supporto all’attaccante Gonzalo Higuain, il giocatore colombiano si è rivelato ancora più efficace rispetto alla già più che positiva stagione 2015-2016. Cuadrado è arrivato alla Juve due anni fa dal Chelsea, e la società bianconera ha deciso di rinnovare il prestito fino all’acquisizione definitiva per non rinunciare alla spinta e alla creatività garantita dal giocatore colombiano.