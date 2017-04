La scritta degli sciacalli che invita ‘Igor’ Norbert Feher a uccidere un poliziotto

«Igor c’è anche…». È la vergognosa scritta comparsa in un casolare a Longastrino (una frazione dei comuni di Argenta e di Alfonsine, rispettivamente nelle province di Ferrara e Ravenna) che invita Norbert Feher, il super ricercato di queste settimane per gli omicidi di Budrio e Portomaggiore, a uccidere un poliziotto.

Nel mirino degli autori del messaggio è un agente della polizia provinciale da anni in lotta contro pescatori di frodo. A raccontarlo è oggi Daniele Predieri sul quotidiano La Nuova Ferrara:

Non bastava un killer spietato, in fuga da 20 giorni dopo aver ucciso due volte e aver tentato di farlo una terza. Adesso arrivano anche gli sciacalli, pescatori di frodo, che in un casolare a Longastrino hanno scritto sul muro esterno, inneggiando alle imprese del killer e istigandolo: «Igor c’è anche …» vergando il nome di un poliziotto della Provinciale, che da anni è in prima linea contro la pesca di frodo, già minacciato in passato di morte da altri pescatori, rumeni, poi individuati e denunciati. Un fatto che amareggia gli stessi agenti di Polizia provinciale, ancora sotto choc e provati dopo la tragedia del Mezzano con la morte di Valerio Verri, guardia volontaria e il ferimento di Marco Ravaglia, agente della Provinciale.