Elisa Isoardi racconta il suo amore per Matteo Salvini

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono ancora molto innamorati. Lo racconta la conduttrice TV, in un’intervista al settimanale Oggi che pubblica in esclusiva anche foto dell’ultimo weekend al mare della coppia. Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono fidanzati da ormai diverso tempo: la relazione prosegue bene, anche se per il momento un matrimonio sembra escluso. Il segretario della Lega Nord è già stato sposato – dal primo matrimonio ha avuto un figlio, Federico, di 13 anni, mentre Mirta è arrivata da una lunga relazione ora conclusa con la sua ex compagna Giulia Martinelli – mentre Isoardi ancora no.





Oggi ha raccolto le confidenze anche di Matteo Salvini, che ha rimarcato come il fine settimana di relax trascorso assieme abbia ricaricato la loro relazione. La mancata prospettiva di un matrimonio per il momento non deprime Elisa Isoardi, che in realtà vorrebbe avere una vita di coppia più regolare di quanto conceda la vita in politica del suo fidanzato. Anch’ella impegnata in TV, altro mestiere molto stressante, alla conduttrice piacerebbe trascorrere più tempo con Salvini, anche se alle amiche confida come la relativa scarsità della loro frequentazione li renda ancora molto innamorati l’uno dell’altra. Ecco il passaggio di Oggi relativo alla visione di Elisa Isoardi.

Chi la conosce parla dell’affiorare di qualche tristezza per l’impedimento di avere non tanto un pezzo di carta quanto una vita di coppia più regolare. Anche se lei risponde a tutti quelli che la vedono tesa: “Se il nostro rapporto dura da tanto tempo ed è così solido dipende forse dal fatto che ci vediamo poco. La forza del nostro amore è nel non annoiarci”.

La relazione tra Salvini e Isoardi è stata oggetto di grande attenzione quando si è formata, vista la popolarità della conduttrice TV e la rilevanza mediatica e politica assunta dal segretario della Lega Nord, capace di portare il movimento fondato da Bossi sopra il 10% nei sondaggi. Dopo il passo falso della Lega a ultime comunali però anche la vita privata di Salvini è stata un po’ oscurata, visto che il leader del Carroccio ha deciso di essere meno presente sui media rispetto al passato.

