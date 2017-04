L’Italia esporta sempre più armi, boom nel 2016: +86%

L’esportazione di armi si rivela un grande affare per l’economia del nostro Paese. Le esportazioni italiane di armamenti nel 2016, infatti, sono state protagoniste di un vero e proprio boom, raggiungendo quota 14,6 miliardi di euro, con un aumento dell’85,7% rispetto ai 7,9 miliardi del 2015.

ESPORTAZIONE ARMI, BOOM NEL 2016: 14,6 MILIARDI

I dati sono stato forniti dalla Relazione annuale al Parlamento in materia di armamenti, inviata dalla Presidenza del Consiglio (rapporto sull’applicazione della legge 185 del 1990 inviata dal governo con i contributi dei ministeri di Esteri, Difesa, Economia e Sviluppo economico). Il 50% del valore delle esportazioni (7,3 miliardi di euro) deriva dalla fornitura di 28 Eurofighter della Leonardo al Kuwait che sale al primo posto come mercato di sbocco per l’Italia. Seguono Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Arabia Saudita (con 427,5 milioni), Usa, Qatar, Norvegia e Turchia (con 133,4 milioni).

ESPORTAZIONE ARMI, BOOM NEL 2016: AEROMOBILI PER 8,8 MILIARDI

Complessivamente sono 82 i Paesi di esportazione dell’Italia. Dalla relazione emerge che il nostro paese si conferma ai primi posti nella graduatoria mondiale per penetrazione del mercato. Oltre agli aeromobili (che pesano sulle esportazioni per 8,8 miliardi di euro), la categoria di armamenti pià venduta dall’Italia è quella di «bombe, siluri razzi, missili e accessori» (per 1,2 miliardi di euro). Nel 2014 le vendite all’estero erano state di 2,9 miliardi.

(Foto: un Eurofighter Typhoon. Credit: ANSA / ALESSANDRO DI MARCO)