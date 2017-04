La caccia a ‘Igor’ Norbert Feher, scoperto un altro giaciglio del killer

Continua senza sosta la caccia a Norbert Feher, il 41enne serbo che il primo aprile a Budrio (in provincia di Bologna) durante un tentativo di rapina ha ucciso il barista Davide Fabbri e sette giorni dopo a Portomaggiore (in provincia di Ferrara) ha colpito mortalmente la guardia forestale volontaria Valerio Verri. Il killer, fino a qualche settimana fa conosciuto come Igor Vaclavic, identità poi rivelatasi falsa, si trova ancora nella zona rossa poco distante dalle località dove sono stati compiuti i delitti. Ma, stando a quanto sussurra qualche inquirenti, si starebbe spostando verso il Ferrarese.

LEGGI ANCHE > I cani hanno scoperto nuove tracce di ‘Igor’ Norbert Feher

IGOR NORBERT FEHER, SCOPERTO NUOVO GIACIGLIO

I cani molecolari hanno fiutato tracce di ‘Igor’ Norbert Feher vicino a un casolare di Ospital Monacale, una frazione al confine con Molinella (dove il killer a marzo, quando era ricercato per alcune rapine e non per omicidi, avrebbe rubato un kit per il pronto soccorso). Intanto ieri è stato scoperto un altro giaciglio, dopo la segnalazione di un giovane ciclista. Scrivono Nicola Bianchi e Francesco Pandolfi sul quotidiano Il Giorno:

Ieri è arrivata una segnalazione importante da un giovane della vicina frazione di Bando d’Argenta. Il ragazzo, esperto ciclista, ha segnalato di essersi imbattuto in un possibile giaciglio del killer. Lungo l’argine di uno dei canali di irrigazione delle campagne della Bassa Ferrarese, mentre stava facendo una pedalata, è finito di fronte a un casolare disabitato e pericolante. La zona, circondata da un boschetto e da una fitta vegetazione, ieri è stata a lungo ispezionata dai carabinieri. «Il giaciglio è uguale a quello trovato a Marmorta – racconta il testimone, -. Era mimetizzato dalle canne. Sul fondo aveva fatto una specie di letto con altre canne, tana che poi era collegata al canale, per buttarsi in acqua se fosse stato scoperto».

(Foto dal profilo Facebook di Ezechiele Norberto Feher, uno dei profili di ‘Igor’)