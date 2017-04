Giro d’Italia 2017: date, orari, programma tv, classifiche e percorsi delle 21 tappe

È tempo di Giro d’Italia 2017. L’edizione del centenario della Corsa Rosa (la più importante corsa a tappe al mondo dopo il Tour de France) partirà dalla Sardegna, precisamente da Alghero, il 5 maggio, per poi concludersi a Milano il 28 maggio. C’è grande attesa alla vigilia e anche grande commozione in vista del via, dopo la tragica notizia della morte di Michele Scarponi, capitano designato dell’Astana dopo l’infortunio di Fabio Aru.

I FAVORITI DEL GIRO D’ITALIA 2017

I favoriti dell’edizione numero 100 sono due: il colombiano Nairo Quintana (già trionfatore nel 2014) e Vincenzo Nibali (vincitore nel 2013 e nel 2016). Ma a lottare per la vittoria e per un piazzamento sul podio saranno anche gli olandesi Steven Kruijswijk e Tom Dumoulin, il britannico Geraint Thomas, il francese Thibaut Pinot. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, proveranno a lottare per un buon piazzamento nelle classifiche e successi di tappa al Giro d’Italia 2017 certamente anche Domenico Pozzovivo, Diego Rosa, Davide Formolo, Diego Ulissi e Gianluca Brambilla.

LE TAPPE DEL GIRO D’ITALIA 2017

Sono 21 le tappe del Giro d’Italia 2017 in programma, distribuite su tre settimane e intervallate da tre giorni di riposo (tre lunedì) per complessivi 3.615 km da percorrere (in media 171,7 km). Nel dettaglio, sono 2 le tappe a cronometro individuale (in programma: la Foligno-Montefalco di 39 km e la Monza-Milano di 29 km), 6 quelle per velocisti, 8 quelle di media montagna e 5 quelle di alta montagna.

TAPPA 1 – ALGHERO-OLBIA 206 km – venerdì 5 maggio (Pianura – difficoltà 2/5)

TAPPA 2 – OLBIA-TORTOLÌ 221 km – sabato 6 maggio (Media montagna – difficoltà 2/5)

TAPPA 3 – TORTOLÌ-CAGLIARI 148 km – domenica 7 maggio (Pianura – difficoltà 1/5)

RIPOSO – lunedì 8 maggio

TAPPA 4 – CEFALÙ-ETNA 181 km – martedì 9 maggio (Montagna – difficoltà 4/5)

TAPPA 5 – PEDARA-MESSINA 159 km – mercoledì 10 maggio (Pianura – difficoltà 1/5)

TAPPA 6 – REGGIO CALABRIA-TERME LUIGIANE 217 km – giovedì 11 maggio (Media montagna – difficoltà 2/5)

TAPPA 7 – CASTROVILLARI-ALBEROBELLO 224 km – venerdì 12 maggio (Pianura – difficoltà 1/5)

TAPPA 8 – MOLFETTA-PESCHICI 189 km – sabato 13 maggio (Media montagna – difficoltà 3/5)

TAPPA 9 – MONTENERO DI BISACCIA-BLOCKHAUS 149 km – domenica 14 maggio (Media montagna – difficoltà 4/5)

RIPOSO – lunedì 15 maggio

TAPPA 10 – FOLIGNO-MONTEFALCO 39 km – martedì 16 maggio (Cronometro – difficoltà 4/5)

TAPPA 11 – FIRENZE-BAGNO DI ROMAGNA 161 km – mercoledì 17 maggio (Media montagna – difficoltà 4/5)

TAPPA 12 – FORLÌ-REGGIO EMILIA 229 km – giovedì 18 maggio (Pianura – difficoltà 1/5)

TAPPA 13 – REGGIO EMILIA-TORTONA 167 km – venerdì 19 maggio (Pianura – difficoltà 1/5)

TAPPA 14 – CASTELLANIA-OROPA 131 km – sabato 20 maggio (Media montagna – difficoltà 3/5)

TAPPA 15 – VALDENGO-BERGAMO 199 km – domenica 21 maggio (Media montagna – difficoltà 4/5)

RIPOSO – lunedì 22 maggio

TAPPA 16 – ROVETTA-BORMIO 222km – martedì 23 maggio (Montagna – difficoltà 5/5)

TAPPA 17 – TIRANO-CANAZEI 219 km – mercoledì 24 maggio (Media montagna – difficoltà 3/5)

TAPPA 18 – MOENA-ST. ULRICH 137 km – giovedì 25 maggio (Montagna – difficoltà 5/5)

TAPPA 19 – SAN CANDIDO-PIANCAVALLO 191 km – venerdì 26 maggio (Montagna – difficoltà 4/5)

TAPPA 20 – PORDENONE-ASIAGO 190 km – sabato 27 maggio (Montagna – difficoltà 4/5)

TAPPA 21 – MONZA-MILANO 29 km – domenica 28 maggio (Cronometro – difficoltà 2/5)

IL GIRO D’ITALIA 2017 IN TV

Anche quest’anno, come negli ultimi anni, il Giro d’Italia viene trasmesso in tv in esclusiva dalla Rai. La rete scelta per raccontare e commentare la Corsa Rosa è Rai 2. Per alcune tappe è prevista addirittura la diretta integrale (novità assoluta). La Rai seguirà le tappe con alcune trasmissioni inedite, a partire dalle 12.20 di ciascuna giornata. A quell’ora andrà in onda Villaggio di partenza (con Tommaso Macarozzi e Stefano Garzelli). Alle 13.05 sarà la volta di Prima diretta (primo collegamento con Francesco Pancani e Silvio Martinello dalla corsa). Alle 14.00 e alle 17.45 ci sarà il nuovissimo spazio di infotainment condotto da Marco Lollobrigida e Massimiliano Rosolino dagli studi Rai di Milano. Dalle 14.45 scorreranno le immagini in diretta con Giro in diretta e Giro all’arrivo. Alle 17.15 sarà la volta dello storico Processo alla Tappa condotto da Alessandra De Stefano. Ulteriori spazi dedicati al Giro d’Italia 2017 alle 18.55 con la trasmissione culturale Viaggio nell’Italia del Giro, alle 20 con TGiro e alle 22.45 con Giro Notte.

LE SQUADRE DEL GIRO D’ITALIA 2017

Sono 22 le squadre del Giro d’Italia 2017, tre quelle italiane. L’elenco: AG2R La Mondiale (Francia), Astana Pro Team (Kazakistan), Bahrain – Merida (Italia), Bardiani Csf (Italia), Bmc Racing Team (Usa), Bora – Hansgrohe (Germania), Cannondale Drapac (Usa), Ccc Sprandi Polkowice (Polonia), Fdj (Francia), Gazprom – Rusvelo (Russia), Ltto Soudal (Belgio), Movistar Team (Spagna), Orica Scott (Australia), Quick – Step Floors (Belgio), Team Dimension Data (Sudafrica), Team Katusha Alpecin (Svizzera), Team Lotto Nl – Jumbo (Olanda), Team Sky (Gran Bretagna), Team Sunweb (Germania), Trek – Segafredo (Usa), Uae Team Emirates (Emirati Arabi), Wilier Triestina – Selle Italia (Italia). Vincenzo Nibali è il capitano del team Bahrain Merida. Nairo Quintana della Movistar.

LE MAGLIE E LE CLASSIFICHE DEL GIRO D’ITALIA 2017

Sono 4 le classifiche del Giro d’Italia 2017. La Maglia Rosa, simbolo della corsa, indica il primato nella classifica generale a tempo. La Maglia Ciclamino è invece destinata al primo nella classifica a punti. La Maglia Azzurra viene consegnata al leader della classifica degli scalatori, al primo nella classifica del Gran Premio della Montagna. La Maglia Bianca, infine, rappresenta la leadership nella classifica dei giovani.

(Foto: Vincenzo Nibali vince il Giro d’Italia 2016. Credit: ANSA / CLAUDIO PERI)