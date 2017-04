Fedez e la frase «riciclata» per Chiara Ferragni

«Quando lei si addormenta sulla tua spalla e tu resti immobile per non svegliarla. E ti chiedi come faccia il cuore a stare così comodo». Fedez pubblica su Instagram una foto con Chiara ricciciando però una frase o meglio un tweet che scrisse in tempi non sospetti, quando il rapper stava con la sua ex Giulia Valentina.

Scriveva tempo fa Vanity Fair:

Una dedica d’amore per la sua Giulia Valentina, al suo fianco da circa tre anni. Una frase che ha fatto impazzire le fan e che sarà tra i messaggi che il rapper ha composto per San Valentino. E che andranno a riempire «in edizione limitata» i bigliettini dei Baci Perugina. Insieme ai versi delle sue canzoni.

Non è chiaro se l’ispirazione sia partita da Giulia sta di fatto che Fedez oggi, lo stesso pensiero, lo usa per ricordare ai fan il suo amore per Chiara Ferragni. La rete però non perdona e qualcuno ricorda la frase di vecchia data.

«Ma tipo la stessa frase che aveva scritto con la foto dell’ex?», si chiede Erica, sua follower. Sotto, tra i commenti, Vittoria, un’altra utente, è più pungente: «Cavolo che riciclo di frasi». Un dettaglio che è non è sfuggito nemmeno alla pagina Facebook “La Faccia Avvilita della Faccia Avvilita” e diventato, a suo modo, virale.

(in copertina foto da La Faccia Avvilita della Faccia Avvilita)