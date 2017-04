Gessica Notaro pubblica il suo primo selfie su Instagram

L’ex miss Romagna Gessica Notaro è stata una degli ospiti del Maurizio Costanzo Show nella puntata inaugurale della nuova stagione che segna il ritorno su Canale 5 della trasmissione. Un appuntamento che ha tenuto migliaia di persone incollate alla tv e che ha spinto il conduttore mentre presenta la finalista di Miss Italia 2007 ad affermare: «Ha un carattere straordinario questa ragazza e ha reagito molto bene, sono io che le ho detto se si sente più tranquilla col velo». Di fatto la ragazza si è infatti presentata sul palco con un velo che le copriva il volto, ma ha subito interrotto Costanzo chiedendo di toglierlo. Passo importante che ha spinto la ragazza a liberarsi di tutti i pesi, tanto da dichiarare nel corso della diretta: «Attraverso dei momenti bui, come ho detto più di una volta. Non ci nascondiamo, è dura, per fortuna sono circondata da persone che mi vogliono bene e questo poi alla fine è quello che conta».

GESSICA NOTARO, PRIMO SELFIE SU INSTAGRAM

Così, due giorni fa, la giovane Sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Eddy Tavares ha deciso di aprire un nuovo account su Instagram, affidando al social network un messaggio che ha ottenuto in poche ore oltre ventimila reazioni: «Buongiorno amici questo è il mio primo selfie dopo tanto tempo L’ho fatto per garantirvi che questo è il mio UNICO profilo Instagram e che tutti gli altri sono falsi, creati da persone che si divertono a scrivere frasi e pubblicare vecchie foto rubate da internet spacciandosi per me. Vi chiedo aiuto per segnalare questi individui.. Grazie mille »