Amici 16, lo scherzo a Emma che ha fatto indignare il web | VIDEO

Non è andata per nulla bene. La produzione di Amici 16, per dare un pizzico di brio in più alla puntata andata in onda sabato, ha pensato di proporre uno scherzo da fare a Emma Marrone, giudice della trasmissione dopo l’uscita di scenda di Morgan. Ma si è davvero esagerato. La candid camera consisteva nel far interagire sul palco la cantante salentina con un ballerino, che avrebbe dovuto limitarsi a una danza sensuale.

In realtà, a un certo punto, la danza si è trasformata in una vera e propria molestia ai danni dell’artista che dapprima ha cercato di minimizzare, chiedendo ai coreografi di placare i bollori del ballerino francese. Poi, però, quando la cosa si è trascinata avanti per un bel po’ di tempo (e in maniera sempre più spinta), Emma ha reagito, visibilmente contrariata.

In studio, quando è stata riproposta la clip, tutti gli ospiti e i protagonisti della trasmissione hanno accolto con risate compiaciute lo scherzo fatto alla cantante, suscitando l’ira del web. «Con le molestie non si scherza», è il grido unanime del mondo dei social network. Tra l’altro la trasmissione ha lanciato su Twitter il video con una citazione («Un po’ meno») della stessa Emma che, di per sé, già sembra essere piuttosto sessista.

Per il resto, ci hanno pensato i numerosi spettatori della trasmissione a censurare l’accaduto: a molti, più che uno scherzo, quelle fatte a Emma sono sembrate delle vere e proprie molestie sessuali.