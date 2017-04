Chi c’è dietro ai social di Roberto Saviano?

Dopo aver letto poche righe d’introduzione ad uno degli ultimi post su Instagram di Roberto Saviano, a molti è sorto il dubbio: ma chi è il suo social media manager? È così, anche se lo scrittore è intervenuto istantaneamente per correggere la descrizione della foto, il pubblico dei social non si è fatto scappare la frase “Fb e Insta tra un paio di ore”. Cosa simile, a distanza di qualche mese, accadde a Gianni Morandi che, postando sulla medesima piattaforma internet, non si accorse di alcune parole di troppo, ovverosia suggerimenti dei tempi per la pubblicazione.

Saviano ha un social media manager?

Il giornalista, pur eliminando la prima frase, ha comunque cercato di spiegare quanto accaduto alle migliaia di persone che lo seguono. «Nessun social media manager – precisa in una nota Saviano – perchè posto io ogni singolo post e commento». In merito all’immagine in questione, lo stesso fa sapere che siccome si trovava negli studi di “Amici” di Maria De Filippi per registrare il suo intervento di sabato prossimo, non aveva l’opportunità di postare ed ha incaricato Manuela De Caro. Nessuna parola in più su di lei, ma ha approfittato della situazione per sottolineare l’argomento oggetto della gaffe, che il 29 Aprile tratterà per diversi minuti nel corso della trasmissione Mediaset.