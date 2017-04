No, non chiamatelo toy boy. La storia dello sfidante francese di Marine Le Pen, Emmanuel Macron, 37 anni, è romantica. Molto. Il candidato di “En marche!” nel 2007 ha sposato una donna di venti anni più grande, Brigitte Trogneux, la sua ex professoressa di lettere al liceo. E Brigitte lo segue, nei suoi eventi più importanti. Lei, docente di francese al liceo, ad Amiens un paese di circa 130.000 mila abitanti in Piccardia, conobbe Emmanuel quando il ragazzo aveva 16 anni.

EMMANUEL MACRON MOGLIE PROF: DA SEMPRE

I due sono usciti allo scoperto durante la festa nazionale del 14 luglio e si sposarono sulla spiaggia di Le Touquet in Normandia. Emmanuel, quando finì il liceo, le garantì che non si sarebbe liberato facilmente di lui. Un uomo di parola.

