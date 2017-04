Alessandra Moretti e il bambino morto per il morso di topo a Roma | VIDEO

Ieri sera a Otto e mezzo Alessandra Moretti, ex europarlamentare e attuale consigliera in Regione Veneto per il Partito democratico, ha parlato dell’emergenza ratti a Roma.

E’ morto un bambino di due anni perché è stato morso da un topo…

Moretti probabilmente si riferisce alla vicenda per cui il ministro Lorenzin scrisse alla sindaca Virginia Raggi denunciando il caso di un bimbo di appena 3 anni morso da un topo a Roma. Peccato però che il bambino non sia morto, affatto.

guarda il video:

Pur di attaccare @virginiaraggi e il #M5S, @ale_moretti ne spara una dietro l’altra, inventandosi persino la morte di un bambino. #LadyFake pic.twitter.com/8szGZbgjlB — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 21 aprile 2017

La frase ha stranito il pubblico di La7 diventando, a suo modo, virale.