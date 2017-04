Instagram: i 10 profili da seguire se ti piace la moda

Ciao ragazze,oggi niente consigli di stile o guide allo shopping: abbiamo infatti pensato di proporvi una selezione dida seguire se amate lae lo

Dalla moda dipinta dai grandi artisti del Rinascimento, ai pazzi e coloratissimi outfit sfoggiati dalla mitica tata Francesca, passando per l’autentico stile anni ’70, date un’occhiata qui per trovare l’account che fa al caso vostro.

Partiamo con un profilo che è una magnifica galleria fotografica creata per celebrare i look più iconici della grande maison francese con la doppia C. Camelie, borse matellasé, giacche in tweed e poi Helena, Linda, Claudia, Naomi e Kate. Tutto questo, tutto assieme!

Helena Christensen e Claudia Schiffer nel 1995

Kate Moss su Harper’s Bazaar nel 1994

Se vi chiedete quale sia la borsa “da avere” per questa stagione, quali siano le scarpe del momento ai piedi di tutte le it girls o cosa indossano le redattrici di moda di mezzo mondo, allora Fashion in Pills è l’account che fa per voi. Solo street style, di certo non sempre portabile e facilmente replicabile nella vita di tutti i giorni, ma sicuramente di grande ispirazione.

Un’idea carinissima per un outfit primaverile!

Stivaletti bianchi alert!

Se non vi spaventa affatto maculato, zebrato, pelliccia arancione fluo, e poi mini gonne super fascianti, cerchiettoni per capelli e permanente, sì, tutto assieme… allora non potrete che amare l’account che celebra lo stile della mitica e insostituibile tata Francesca. Serve aggiungere altro?

Lo stile pure nel cerchietto abbinato all’abitino

Un altro account dedicato ad una storica serie TV: Every outfit on Sex and the City documenta tutti i look sfoggiati da Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda dalle prime stagioni della serie fino agli ultimi episodi al cinema. Ovviamente, c’è anche Stanford!

Stagione 6 episodio 9

Stagione 3 episodio 13

Sentite di essere nate nella decade sbagliata? Guardate allo stile anni ’70 con occhi sognanti? Qui non rimarrete deluse: occhiali da sole con lenti colorate, jeans a zampa, camicette a fiori e zeppe. Assieme alle leggende del rock.

Jane Birkin e Serge Gainsbourg

Se anche voi seguite le passerelle e ogni volta morite di invidia nel vedere fisici (a volte) perfetti, con questo profilo avrete la vostra rivincita!! Questa è l’occasione che tutte aspettavamo: una galleria di divertenti e non sempre lusinghieri ritratti disegnati a penna delle modelle che di solito calcano le passerelle. In 2 D forse riusciamo ad invidiarle un po’ meno…

Se a quello dei settanta preferite lo stile dei più vicini anni ’90, allora questo account deve essere nel vostro feed. Ci sono le tute in acetato, le calze a rete, i crop top, i choker. Insomma, sembra di essere nel 2017.

Jenny from the Block

Una giovanissima Natalie Portman

Il titolo è piuttosto chiaro: se amate la fotografia e la moda, ancor più se in stile retrò, bene questo è il vostro posto. Profilo ricchissimo di splendide foto di archivio e di scatti dei grandi fotografi di moda per gli editoriali di Vogue e Harper’s Bazaar.

Sondra Peterson fotografata da Herman Landshoff

Catherine Deneuve + fenicottero.. che a quanto pare è fashion già dal 1968

Se è vero che la moda incontra l’arte nelle creazioni dei grandi couturier, allora lo è anche per questo profilo: una meravigliosa raccolta dei particolari tratti da quadri e dipinti di ogni stile pittorico e epoca per osservare la storia della moda così come è stata dipinta dagli artisti più grandi della storia dell’arte.

Ritratto di giovane donna – Giovanni Battista Moroni

Reading by the shore – Charles Sprague Pearse

Poteva forse mancare la Bibbia della moda? Qui nella sua versione vintage, con le grandi supermodel degli anni ’80 e ’90 e le dive dell’epoca d’oro del Grande Cinema hollywoodiano.

Audrey Hepburn ritratta da Gian Paolo Barbieri nel 1969

Naomi Campbell ritratta da Ellen von Unwerth nel 1990

Ragazze, avete altri profili Instagram da consigliarci?

Fateci sapere nei commenti!

Un abbraccio,

Il Team Lolla