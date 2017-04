In vacanza a maggio, le mete da considerare

Sei in cerca di idee e spunti su dove andare in vacanza a maggio?

Ottima scelta, abbiamo archiviato definitivamente l’inverno, le giornate si sono allungate e hanno iniziato a farsi sentire anche i primi caldi. In questo periodo non c’è cosa più bella del fare la valigia e partire per un bel viaggio, lungo o corto che sia perché basta anche poco per staccare la spina e concedersi il meritato relax.

Ecco quindi

Dove andare in vacanza a maggio.

Maggio è il mese perfetto per riscoprire la nostra splendida Italia, che nonostante i suoi mille problemi non ha nulla da invidiare al resto del mondo. Mare splendido, città d’arte meravigliose, montagne strepitose, colline da sogno e cibo da urlo in qualsiasi regione.

Ben venga quindi un bel weekend a Roma, a Venezia, a Firenze, a Napoli, o anche un bel tour delle Cinque Terre, della Valle d’Itria in Puglia, della Tuscia nel Lazio o di qualche splendida cittadina medievale della Toscana o dell’Umbria come ad esempio Bevagna, Spello o Corciano. Potresti eventualmente azzardare anche un bel bagno al mare in Sicilia o in Sardegna.

È anche il mese perfetto per un weekend nelle città europee che con la bella stagione si mostrano in tuto il loro splendore. La romanticissima Parigi, l’intramontabile Londra, la magica Praga, l’elegante Vienna, le festaiole Madrid e Barcellona, l’innovativa Berlino, la fioritissima Amsterdam o la storica Atene, dove peraltro si mangia benissimo. Ops, stavo dimenticando Salisburgo, che io amo particolarmente!

Potresti però fare anche un giro nelle Fiandre per vivere le emozioni che solo Bruges e Gent sanno regalare, magari tra un bicchiere di birra e un cioccolatino.

A proposito di birra, come lo vedresti un bel viaggio on the road in Irlanda? Io l’ho fatto e ti assicuro che ti colpirà a tal punto che vorrai tornarci, una volta, due volte, tre volte..proprio come è capitato a me. Potresti fare un giro nel Connemara e nel Burren con tappa obbligatoria alle Cliffs of Moher, percorrere la Causeway Coastal Route, o perderti nella leggendaria Ireland’s Ancient East tra castelli e villaggi incantati.

Preferisci la Francia? Pas de problème come direbbero loro, tra Provenza, Bretagna e Normandia avrai l’imbarazzo della scelta e mi raccomando, ritagliati un po’ di tempo per un bicchiere di vino e di champagne accompagnato da qualche assaggio di formaggio.

Ami invece particolarmente la musica e le atmosfere british? Allora Liverpool e Manchester fanno al caso tuo, dimentica i luoghi comuni che circolano su di loro, io ci sono stato due settimane fa e mi sono piaciute tantissimo (v. diario di viaggio a Liverpool).

Vuoi fare invece il bagno al mare? Allora vai sul sicuro: Malta o Isole Canarie.

Se hai a disposizione almeno un settimana di vacanza, e il budget necessario per un viaggio intercontinentale, potresti optare per le meravigliose isole delle Seychelles, per Mauritius, per le Maldive o per la mitica Cuba.

Altrimenti un bel viaggio in California tra San Francisco, Los Angeles e San Diego passando dal mare alla montagna con una puntatina nel deserto, o anche in Arizona o nello Utah. Se vuoi andare sul sicuro, c’è poi sempre New York che ti aspetta, pronta ad accoglierti a braccia aperte con quel suo modo di essere così meravigliosamente internazionale.

Passando da un capo all’altro del mondo c’è poi il Giappone con quel suo essere così futuristico ma allo stesso modo caratteristico.

Io a maggio non farò nessun viaggio in particolare perché l’11 uscirà il mio primo libro e sarò impegnato con le presentazioni in giro per l’Italia, poi ti farò sapere tutte le date in modo che – se ti farà piacere – potremmo incontrarci e scambiare quattro chiacchiere insieme sui nostri amati viaggi.

Spero di averti un po’ schiarito le idee su dove andare in vacanza a maggio, per qualsiasi dubbio non esitare a contattarmi, lasciando magari anche un messaggio sotto a questo post.

Buon viaggio!