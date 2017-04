La classifica dei 10 hotel più green d’Italia (e delle loro attrazioni)

Il più noto portale web (e app) di viaggi, Tripadvisor, ha reso note le classifiche degli hotel più green, particolarmente graditi a chi ama il turismo sostenibile. E dalla graduatoria sono emersi risultati positivi per il nostro paese. A piazzarsi al primo posto in Europa è stato infatti un albergo italiano, una struttura che si trova sul lago di Garda. Si tratta del Lefay Resort & Spa Lago di Garda a Gargnano (in provincia di Brescia) che ha ottenuto anche il quarto posto a livello mondiale.

CLASSIFICA HOTEL GREEN D’ITALIA

Per quanto riguarda il nostro Paese, il Trentino Alto Adige risulta essere la regione più premiata, con l’Hotel Leitlhof – Dolomiten di San Candido al quinto posto, il Wellness Hotel Lupo Bianco di Canazei al sesto e l’Alp & Wellness Sport Hotel Panorama di Fai della Paganella al settimo. Ai primi posti anche l’Hotel Villa Schuler di Taormina, secondo, e il B&B Villa Beatrice di Verona, terzo. Ecco la top 10 degli hotel più green d’Italia (e delle loro attrazioni):

1. Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Gargnano (Brescia). Attrazione con punteggio elevato nelle vicinanze: Parco Comunale delle Incisioni Rupestri di Luine. 2. Hotel Villa Schuler, Taormina (Messina). Attrazione: Giardini della Villa Comunale. 3. B&B Villa Beatrice, Verona. Attrazione: Parco Giardino Sigurtà. 4. Callistos Hotel & Spa, Tricase (Lecce) Attrazione: Grotta della Poesia. 5. Hotel Leitlhof – Dolomiten, San Candido (Bolzano). Attrazione: Pista Ciclabile Val Pusteria. 6. Wellness Hotel Lupo Bianco, Canazei (Trento). Attrazione: Sentiero Viel del Pan. 7. Alp & Wellness Sport Hotel Panorama, Fai della Paganella (Trento). Attrazione: Percorso Natura. 8. Villa Tres Jolie, Trezzone (Como). Attrazione: Sentiero del Viandante. 9. Villa Carolina Country House, Sorrento (Napoli). Attrazione: Bagni della Regina Giovanna. 10. B&B Cancabaia Parma, Lesignano de’ Bagni (Parma). Attrazione: Lago Santo Parmense.

CLASSIFICA HOTEL GREEN D’EUROPA

A livello mondiale viene considerato hotel più sostenibile il Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa a Urubamba (in Perù). A seguire il Bucuti & Tara Beach Resort Aruba a Palm – Eagle Beach (ai Caraibi) e l’Hotel du Vieux-Quebec a Quebec City (in Canada).

CLASSIFICA HOTEL GREEN DEL MONDO

A livello europeo, infine, dopo il Lefay Resort & Spa Lago di Garda spuntano l’Hayfield Manor Hotel di Cork (in Irlanda) e il The Mandala Hotel di Berlino.

