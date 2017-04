Las Vegas, va a fuoco il Bellagio, il casinò di Ocean’s Eleven | VIDEO

Avvolto dalle fiamme. L’albergo-casinò Bellagio, uno dei simboli di Las Vegas reso celebre dalle sue fontane e dalla serie tv Ocean’s Eleven, è andato a fuoco nella notte. L’incendio si è diffuso dal tetto dell’edificio e le cause non sono ancora del tutto chiare. In ogni caso, si tratterebbe di un rogo piuttosto circoscritto, controllato subito dai vigili del fuoco.

More than 70 firefighters responded to a fire that broke out on the roof of the Bellagio Hotel https://t.co/TOQ7dDkMi7 #abc13 pic.twitter.com/S3zedvzlHn

— ABC13 Houston (@abc13houston) 14 aprile 2017